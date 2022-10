Duelo pela liderança da Liga está em boas mãos

Diogo Costa e Vlachodimos são dois dos guarda-redes menos batidos do campeonato e, na sexta-feira, estarão frente a frente no Estádio do Dragão.

Depois das emoções da Taça de Portugal, em que tiveram duelos com graus de dificuldade diferentes mas com o mesmo desfecho - o apuramento para a quarta eliminatória -, F. C. Porto e Benfica voltam a centrar atenções no campeonato, com a certeza que Diogo Costa e Vlachodimos estarão presentes e a postos para o clássico da próxima sexta-feira.

Os dois guarda-redes foram suplentes não utilizados nos sucessos sobre Anadia (6-0) e Caldas (5-3 nos penáltis, após 1-1 ao fim de 120 minutos), mas agora recuperam a titularidade no encontro entre os dois primeiros classificados do campeonato. O líder Benfica visita o terreno do F. C. Porto com uma vantagem de três pontos e com a defesa menos batida da competição, a par do Casa Pia. Vlachodimos sofreu apenas cinco golos nos nove jogos da Liga disputados até agora, menos um do que os encaixados por Diogo Costa no mesmo número de partidas.