Duelo português na Champions da Ásia sorri a Rui Vitória

O Al-Nassr derrotou o Al-Ain, comandado por Pedro Emanuel, na segunda jornada da competição. Vítor Campelos também ganhou.

O Al-Nassr, treinado por Rui Vitória, venceu esta terça-feira o Al Ain, treinado por outro português, Pedro Emanuel, por 2-1, em jogo da segunda jornada do grupor D da Liga dos Campeões Asiáticos.

O Al-Ain esteve a vencer desde o minuto 18, quando o francês Omare Yaisien inaugurou o marcador, mas o Al Nassr operou a reviravolta na segunda parte, com golos de Mukhtar Ali e Abderrazak Hamdallah, aos 57 e 80 minutos, respetivamente.

Noutro jogo, o Al-Tawoon, da Arábia Saudita, treinado por Vítor Campelos, ex-técnico do Moreirense, recebeu e venceu o Al-Duhail (Qatar), por 2-0, e assumiu a liderança do Grupo C.