Dupla alternativa leva leão rumo aos oitavos da Taça de Portugal

Simplicidade de Tiago Tomás e magia de Tabata desenharam o caminho e Palhinha selou o triunfo. Mesmo sem Ruben Amorim no banco, lisboetas não deixaram o Paços sonhar.

O Sporting venceu o Paços de Ferreira e carimbou o apuramento para os oitavos de final da Taça de Portugal. Sem Pedro Gonçalves, responsável por quase 60% dos últimos golos da equipa, Ruben Amorim, que também não esteve no banco devido a castigo, lançou Tabata e também Tiago Tomás, no lugar de Sporar, uma dupla alternativa de ataque, inspirada e que abriu o caminho para um triunfo tranquilo.

Os leões são uma equipa confiante, convicta nas suas dinâmicas e respiram uma saúde física invejável. Independentemente das figuras lançadas, mantêm competência e um equilíbrio rigoroso.

O Paços de Ferreira esteve longe das últimas exibições, principalmente a que conseguiu na Luz. Os problemas postos pelo adversário foram outros, mais complexos e deram menos espaço para os pacenses jogarem.

Leões e castores começaram por apalpar terreno e pressionar juntos às áreas. O onze da casa revelou-se mais adaptado ao momento, inicialmente graças às ações de Tabata, solto e inspirado. Pedro Porro e Coates ainda ameaçaram os pacenses em lances individuais, antes de Tiago Tomás inaugurar o marcador. Uma jogada simples a explorar a profundidade e com enorme precisão de Coates e Nuno Santos, além da frieza do jovem avançado.

Os pacenses sentiram a melhor qualidade do jogo do Sporting e estiveram sempre hesitantes, principalmente nas saídas para o ataque. A exceção aconteceu numa desmarcação de João Amaral, mas sem consequências. Pelo contrário, o leão conseguia facilmente chegar à zona de tiro e saiu para o intervalo com um golaço de Tabata.

Em desvantagem, Pepa fez várias substituições, mas a equipa melhorou pouco, apesar de aumentar a presença no meio-campo do opositor.

O leão, por sua vez, manteve a serenidade a gerir a vantagem e fechou a discussão com um tento de Palhinha. Até ao final do jogo, Emanuel Ferro fez descansar algumas unidades, mas Pedro Porro lesionou-se bem perto do final.