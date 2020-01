Dupla argentina coloca Tottenham de Mourinho nos 16 avos da Taça

Hoje às 22:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, apurou-se esta terça-feira para os 16 avos de final da Taça de Inglaterra, ao vencer por 2-1 o Middlesbrough, do segundo escalão, no jogo de desempate da terceira eliminatória.

Depois do empate 1-1 de há uma semana, no reduto do Boro, os spurs colocaram-se em vantagem logo aos dois minutos, por intermédio do médio argentino Giovani lo Celso, que não perdoou um erro do guarda-redes Tomás Mejías.

À passagem do quarto de hora, outro internacional argentino dilatou a vantagem, neste caso Erik Lamela, aos 15 minutos, antes de George Saville relançar a esperança da formação liderada por Jonathan Woodgate, aos 83.

Contudo, o Tottenham não deixou fugir a vitória e apurou-se para a próxima ronda, na qual vai defrontar o Southampton, equipa que recentemente derrotou os londrinos, para a Premier League.

O Newcastle também se apurou para os 16 avos, vencendo em casa o Rochdale, por 4-1. Eoghan O'Connell, Matthew Longstaff, Miguel Almiron e Joelinton marcaram para os magpies, enquanto Jordan Williams reduziu para o conjunto da League One.

Reading, Coventry e Shrewsbury também confirmaram a qualificação para a ronda seguinte da Taça, sendo que o Tranmere Rovers-Watford foi adiado, devido ao mau tempo.

Na quarta-feira, Manchester United e Wolverhampton, comandado pelo português Nuno Espírito Santo, vão desempatar a eliminatória em Old Trafford, depois do nulo (0-0) registado em casa dos wolves.