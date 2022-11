Dupla de centrais nova e Draxler frente ao Penafiel

JN Hoje às 19:47 Facebook

No jogo da segunda jornada do Grupo C, o eixo defensivo será composto pelos brasileiros Morato e João Victor.

A aposta em Morato e João Victor como dupla de centrais é a principal novidade no onze do Benfica para o duelo deste sábado, frente ao Penafiel, a contar para a segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga. Em relação ao último jogo, com o Estrela da Amadora, Roger Schmidt prescinde de Brooks.

Destaque ainda para a titularidade do alemão Draxler.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, João Victor, Morato e Grimaldo; Florentino e Chiquinho; Neres, Draxler e Rafa; Musa

Onze do Penafiel: Caio Secco; Leandro, Edi Semedo, Molvadgaard, Adriano, João Miguel, Simão, João Oliveira, Feliz, Filipe e Robinho.

O jogo tem início marcado para as 20h45, no Estádio da Luz.