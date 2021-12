Dupla do Benfica na equipa da semana da Champions

JN/Agências Hoje às 18:31 Facebook

Odysseas Vlachodimos e Gilberto foram incluídos na equipa da semana, da sexta jornada da prova milionária. São os únicos representantes de equipas portuguesas a receber a distinção, nesta ronda

Guarda-redes e lateral direito foram peças preponderantes no triunfo do Benfica , por 2-0, sobre o Dínamo de Kiev. O grego teve defesas importantes e o brasileiro fez um golo de belo efeito, no triunfo que apurou os encarnados para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Eis a equipa da semana da Champions:

Guarda-redes: Odysseas Vlachodimos (Benfica)

Defesas: Gilberto (Benfica), Nico Schulz (Dortmund) e Alphonso Davies (Bayern)

Médios: Arnaut Danjuma (Villarreal), Mahmoud Dahoud (Dortmund), Marco Reus (Dortmund) e Leroy Sané (Bayern)

Avançados: Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) e Timo Werner (Chelsea)