Dupla estreou-se pelo Sporting: "Sonho com isto desde que me lembro"

JN Ontem às 23:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Chico Lamba e Mateus Fernandes foram lançados por Ruben Amorim frente ao Casa Pia e são mais dois jogadores da formação a jogar pela equipa principal.

Chico Lamba e Mateus Fernandes viveram, este sábado, o momento mais especial das respetivas curtas carreiras.

Os dois jogadores, formados em Alcochete, estrearam-se pela equipa principal, tendo sido lançados por Ruben Amorim durante o jogo com o Casa Pia, que terminou com a vitória do Sporting (3-1).

PUB

"Foi muito bom. Sonho com isto desde que me lembro de jogar. Foi um momento muito esperado. Temos tido sempre um grande apoio de todos. A formação do Sporting está muito bem assegurada, temos grandes jogadores. Sentir isto é algo único, mas há que continuar a trabalhar para evoluir cada vez mais", salientou Mateus Fernandes, em declarações à Sporting TV.

Já Chico Lamba, defesa que foi lançado ao intervalo, destacou o facto de a estreia também ficar marcada por uma vitória importante.

"Estava tranquilo e preparado para este momento. Tive uma lesão complicada no início de época, mas isto faz valer tudo a pena. Era importante ganhar este jogo", disse.