Dupla lusa eliminada no torneio Roseto degli Abruzzi 2

Gastão Elias e Nuno Borges foram, esta quarta-feira, eliminados no torneio Roseto degli Abruzzi 2, ao perderem com o cazaque Timofey Skatov e o eslovaco Jozef Kovalik, respetivamente, na prova italiana do circuito Challenger.

Em encontro referente à segunda ronda, Gastão Elias, 202.º colocado no ranking mundial, perdeu com Skatov, 221.º da classificação da ATP, por 2-6, 6-0 e 5-7, após duas horas e 31 minutos de confronto no "court" em terra batida.

Nuno Borges, 161.º classificado mundial, tinha disputado, no domingo, a final da "versão um" do torneio, a qual perdeu frente ao espanhol Carlos Taberner. Agora ficou-se pela ronda inaugural, ao ser eliminado por Jozef Kovalik.

Frente a um tenista ligeiramente abaixo na hierarquia da ATP (191.ª posição), o português foi batido em três sets, por 1-6, 7-6 (7-4) e 4-6, num encontro que se iniciou na terça-feira e ficou concluído apenas hoje, com a duração de duas horas e 21 minutos.