Dupla lusa sagra-se vice-campeã europeia em sub-23

Os portugueses Simão Simões e Tomás Barreto sagraram-se este domingo vice-campeões europeus de remo de sub-23, em Duisburgo (Alemanha), em par ligeiro (BLM2), tendo sido apenas superados pela dupla italiana composta por Simone Mantegazza e Simone Fasoli.

O par luso terminou a prova em 6.57,51 minutos, pouco mais de cinco segundos do que os vencedores (6.52,19), com os alemães Marcel Gallien e Mirko Rahn a terminarem o último lugar do pódio, com 6.59,32.

Em 'skiff' (BLM1X), Dinis Costa obteve a oitava posição na final B, enquanto Inês Oliveira (BLW1X) e André Pinto (BM1X) foram quintos classificados nas finais B e C, respetivamente, e a dupla Vasco Bessa/Paulo Fidalgo (BLM2X) concluíram a final C em terceiro.

Simão Simões e Tomás Barreto classificaram o desempenho na Alemanha de "bastante consistente" e não esconderam a "sensação muito gratificante" de conquistar a medalha de prata.

"O plano estava bem delineado. Sabíamos o que tínhamos de fazer e tivemos, no dia de ontem [sábado], duas boas regatas, o que nos permitiu tirar ilações para a prova de hoje. Conseguimos executar na perfeição, tivemos um momento de prova bastante consistente. Conseguimos garantir a medalha de prata, uma sensação muito gratificante, numa época atípica. É muito bom terminar assim", observou Tomás Barreto.

O treinador nacional sub-23, José Velhinho, considerou que a participação da equipa portuguesa no Europeu de sub-23 foi boa, frisando que existiu "muita concorrência entre atletas de grande valor".

"Os resultados são o fruto do trabalho que tem sido desenvolvido com estes atletas nos últimos anos. Há dois resultados que gostava de realçar, que são a medalha dos dois e o segundo lugar do Dinis na final B. São, sem dúvida, os melhores resultados dos últimos anos. As outras tripulações estão ainda num processo de aprendizagem e desenvolvimento", analisou.