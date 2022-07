Dupla luso-francesa do PSG reforça sub-23 do Braga

Jordan Monteiro e Enzo Tayamoutou chegam provenientes do clube parisiense e assinam contrato válido para as próximas três temporadas.

Nova época e novos reforços para o treinador Rui Duarte, recém-contratado para a equipa de sub-23 do Braga. Os jovens Jordan Monteiro e Enzo Tayamoutou foram anunciados esta terça-feira para as camadas jovens arsenalistas, chegando provenientes dos sub-19 do PSG.

A dupla luso-francesa de 18 anos assinou um contrato de três temporadas com os minhotos e mostraram-se entusiasmados com o novo projeto. "Quero adaptar-me o mais rápido possível ao país, ao estilo de jogo e à nova equipa", explicou Jordan Monteiro, aos meios do clube. Enzo Tayamoutou, a outra contratação, demonstrou o interesse em jogar por Portugal e a prioridade dada ao Braga, elogiando as "instalações e projeto" do clube.