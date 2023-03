Dupla Pedrosa/Campos no quadro principal de La Paz

JN/Agências Hoje às 11:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A dupla portuguesa formada por João Pedrosa e Hugo Campos apurou-se para o quadro principal do Beach Pro Tour La Paz Challenge, a decorrer até domingo na cidade mexicana.

Os portugueses somaram duas vitórias na fase de qualificação e vão disputar o primeiro jogo no Grupo D do quadro principal, pelas 19:20 (horas de Lisboa), frente à dupla espanhola constituída por Pablo Herrera e Adrian Gavira, que foi nona classificada nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Para além dos portugueses e dos espanhóis, o Grupo D do quadro principal do Challenge de La Paz é ainda composto por Trevor Crabb/Theodore Brunner (Estados Unidos) e Stefan Boermans/Yorick de Groot (Países Baixos).

PUB

Na primeira ronda de qualificação, João Pedrosa e Hugo Campos venceram os dinamarqueses Nicolai Houmann e Mads Mollgaard, por 2-1 (17-21, 26-24 e 15-11), e na segunda os alemães Simon Kulzer e Bennet Poniewaz, por 2-0 (21-11 e 21-18).

A dupla portuguesa, que em 2022 conquistou o título mundial universitário, soma como melhor resultado em etapas "challenge" do circuito mundial de voleibol de praia o quarto lugar no Beach Pro Tour de Torquay, na Austrália, no fecho da última época.