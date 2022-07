Dupla portista a somar interessados e um ex-Sporting no Granada

JN Hoje às 13:35 Facebook

Agustín Marchesín e Toni Martínez continuam a clamar por mais minutos e admitem deixar o F. C. Porto para os poderem somar. No Bayern de Munique, Mathys Tel foi oficializado como reforço, tal com o ex-Sporting Jonathan Silva no Granada, da 2.ª liga espanhola.

F. C. Porto: O Celta de Vigo entrou na corrida pela contratação do guarda-redes Agustín Marchesín. O internacional argentino foi dado como próximo de reforçar o Almería, mas o Celta também está interessado no jogador, de 34 anos. De saída poderá estar, também, o avançado Toni Martínez, que é pretendido pelos alemães do Augsburgo. O negócio pode fazer-se por empréstimo até ao final da época, com uma cláusula de compra avaliada em 10 milhões de euros.

Casa Pia: Clayton reforça o ataque dos "gansos", que estão de regresso à Liga. O avançado, de 23 anos, foi emprestado pelo Vila Nova. Na última época, apontou dois golos em 19 jogos pelo Coritiba, clube ao qual esteve igualmente cedido.

Lourosa: Riccardo Gali fecha a baliza lusitanista, que continua a preparar a nova época, na qual irá competir no Campeonato de Portugal. O guarda-redes italiano, de 29 anos, foi recrutado ao Olhanense e terá a concorrência de Marco Ribeiro (ex-Paredes) e Telmo Guedes no plantel lourosense.

PSG: O campeão francês ganhou a corrida ao Chelsea por Nordi Mukiele, médio francês do RB Leipzig. O jogador, de 24 anos, já se despediu do clube alemão e a sua oficialização no PSG é aguardada em breve.

Bayern de Munique: Há muito dado como certo nos 'bávaros', o jovem avançado francês Mathys Tel foi oficialmente apresentado. O goleador, de apenas 17 anos, foi contratado ao Rennes, num negócio que pode chegar aos 28,5 milhões de euros, e assinou até 2027 pelo gigante alemão.

Nottingham Forest: Orel Mangala vai reforçar o plantel do Nottingham Forest, clube que está de regresso à Premier League. O médio belga, de 24 anos, vai custar 15 milhões de euros ao histórico inglês, que o recruta aos alemães do Estugarda.

Granada: O ex-Sporting Jonathan Silva foi cedido, pelo Getafe, ao Granada, do segundo escalão do futebol espanhol. O lateral esquerdo argentino, de 28 anos, disputou 11 jogos pelo Getafe, na última edição da liga espanhola.

Corinthians: Vítor Pereira tem um novo reforço para o meio-campo. O Argentinos Juniors confirmou a venda de Fausto Vera, de 22 anos, ao 'timão'. O clube brasileiro adquiriu 70% do passe do médio, que vai assinar até 2026.