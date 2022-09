Dupla vencedora do Mundial universitário acredita na glória olímpica

João Nuno Pedrosa e Hugo Campos foram recebidos em festa em Espinho e acreditam estar no bom caminho para o nível olímpico no voleibol de praia.

No sábado subiram ao topo do Mundo do voleibol de praia universitário e, de regresso a Portugal, foi impossível esconder a felicidade no rosto. João Nuno Pedrosa e Hugo Campos conquistaram, no passado dia 10, a medalha de ouro no Campeonato Mundial de voleibol de praia universitário, realizado na praia da Pajuçara, em Maceió, Brasil, após baterem os suíços Zurcher/Jordan na final por 2-1, com os parciais de 21-17, 16-21 e 15-13.

Mais de 20 pessoas receberam a dupla portuguesa na estação ferroviária de Espinho.

"É um sentimento indescritível, não estava à espera de ter aqui tanta gente. Disseram-me que apenas vinha o meu pai, mãe e namorada e apareceram imensas pessoas. São estes momentos que fazem as coisas valerem a pena", comentou João Nuno Pedrosa à chegada, em declarações ao JN.

Segundo Hugo Campos, a vitória no Campeonato Mundial ainda parece algo inacreditável. "Eu acho que ainda não caiu bem a ficha, estamos a processar um bocado isto tudo [risos]. Dizer que somos campeões do Mundo em voz alta ainda torna isto mais real", destacou.

Nem tudo foi fácil no torneio. A dupla "começou mal", como explicou Hugo Campos, mas foi-se adaptando, jogando cada vez melhor, "até atingir um nível muito alto". Para João Nuno Pedrosa, a melhor parte foi o ponto que deu a medalha, mas o ouro nem é a conquista mais valiosa. "Ficam as amizades que fizemos... essas coisas são mais valiosas do que alguns títulos", reiterou.

Para o futuro, a dupla não esconde que o patamar olímpico é o grande objetivo. "Nós trabalhamos para isso, com o foco ao mais alto nível para tentarmos chegar lá, e estamos no bom caminho. Claro que não vai ser de um dia para o outro, mas se continuarmos assim eventualmente podemos ir aos Jogos Olímpicos", adiantou João Nuno Pedrosa. "Trabalhamos sempre para esse objetivo e é um sonho chegar a esse patamar", reforçou Hugo Campos.

Já em agosto, a dupla tinha-se tornado campeã nacional de voleibol de praia. Passo a passo, o sucesso vai aumentando e o futuro parece brilhante.