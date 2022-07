Duplas sobreviventes com sofrimento limite para chegar ao fim do GP Douro

José Pedro Gomes Hoje às 22:03 Facebook

As equipas ACDC Trofa e Fortunna-Maia ficaram reduzidas a dois ciclistas no arranque da prova.

Dos 103 ciclistas que estiveram na linha de partida do GP Douro Internacional, este sábado, apenas 75 vão alinhar no domingo, dia final da competição, o que espelha a dureza da prova, sobretudo nos dois primeiros dias. As etapas inaugurais foram particularmente complicadas para os jovens, muitos deles arrasados pelo calor e pela montanha. Assim foi com as formações ACDC Trofa e Fortunna/Maia, que chegaram a esta fase da corrida com apenas dois sobreviventes.

"Tem sido muito duro, e tenho pena que os meus companheiros não tenham tido dias bons. Mas continuamos por eles e para honrarmos a equipa e os patrocinadores", confessou, ao JN, Pedro Leme, atleta internacional brasileiro da ACDC Trofa. O ciclista sul-americano tem ao lado Sérgio Saleiro, que no primeiro ano no escalão sub-23 tem ido buscar forças onde não imaginava ter para se manter na corrida. "Nem dá para aprender, é só sofrer, dia após dia. Tentamos apoiar-nos um no outro", confessou o jovem.