Duplo empate na abertura do apuramento de campeão da Divisão de Elite

Na primeira jornada da fase de apuramento de campeão, da Divisão de Elite, registaram-se dois empates. O Oliveira do Douro não foi além do nulo, na receção ao Marco 09, e o Coimbrões também empatou na partida com o Aliados (1-1).

O Oliveira do Douro recebeu o Marco 09, mas não conseguiu desfazer o nulo, frente a um dos fortes candidatos à subida ao Campeonato de Portugal. No primeiro tempo os marcuenses foram mais dominadores, mas não conseguiram furar a defensiva gaiense, muito por culpa da grande exibição de Monteiro, que foi o patrão da linha mais recuada do Oliveira do Douro. À entrada para a reta final do encontro, o gaiense Filipe Mota teve uma entrada imprudente sobre Manuel Pedro, que ficou a sangrar da cabeça e teve de ser assistido. Ainda assim, o Marco 09 não conseguiu aproveitar a superioridade numérica nos últimos dez minutos e o nulo manteve-se até ao fim.

No Parque Silva Matos, em Coimbrões, os adeptos responderam à chamada em grande número para ver o empate da equipa da casa com o Aliados (1-1). Os gaienses entraram a pressionar em alto ritmo, contrabalançando com uma postura mais defensiva da equipa visitante. Após várias oportunidades desperdiçadas pelo Coimbrões, o Aliados inaugurou o marcador, por intermédio de Wagner (32 minutos): o jogador que já representou equipas como Tondela, Moreirense, Chaves e Penafiel, no futebol profissional, mostrou o faro pelo golo ao finalizar uma assistência de Carlão, dentro da área.

Após o descanso, o Coimbrões continuou a procura pela baliza e chegou à igualdade, através de uma grande penalidade marcada por Paulo Tavares, aos 55 minutos. Já perto do fim, o Aliados podia ter feito o golo da vitória, com um remate de fora da área, mas o guarda-redes do emblema gaiense fez uma defesa que valeu pontos e sentenciou o empate final.