Durant sai por cima no duelo com Embid

Os Brooklyn Nets triunfaram na receção aos Philadephia 76ers (114-105), com Kevin Durant em grande plano (34 pontos, 11 ressaltos e oito assistências), e são cada vez mais líderes da Conferência Este. Phoenix Suns continuam em grande forma

O grande duelo desta madrugada sorriu aos Nets, muito desfalcados com as ausências de James Harden, Kyrie Irving, Joe Harris e Lamarcus Aldridge, sendo que do habitual cinco inicial dos 76ers só Ben Simmons não jogou.

A equipa de Durant teve uma entrada forte e dominou a primeira parte (39-25 e 27-23) beneficiando da experiência dos veteranos da equipa para ir somando pontos, consistentemente, à medida que a equipa de Philadelphia ia vacilando na hora de atirar ao cesto. No terceiro período parecia que o emblema onde atua Embid ia dar a volta à contenda (19-31), mas no último quarto não conseguiu aguentar o ritmo e Durant tratou de garantir a vitória aos Nets, através da frieza em lances decisivos, seja de lançamentos de dois ou três pontos. Não é à toa que a alcunha do norte-americano é "Easy Money Sniper"!

A equipa de Brooklyn lidera a tabela da Conferência Este (21 vitória e oito derrotas), enquanto os 76ers seguem em nono lugar (15-15).

Já os Phoenix Suns conseguiram a maior diferença pontual da noite, triunfando na receção aos Washington Wizards por 20 pontos (118-98). Sem Devin Booker tiveram de contar com a experiência do veterano Chris Paul para os guiar a um triunfo portentoso, onde ganharam em todos os períodos (31-23, 31-27, 27-21 e 29-27).

Apesar do triunfo os Suns são uma equipa que se apoia bastante no jogo coletivo e por isso o maior destaque em termos de estatísticas vai para Bradley Beal (26 pontos, três ressaltos e cinco assistências), que mesmo assim não chegou para manter os Wizards em jogo.

PUB

A vitória prolonga o bom momento dos Suns, em segundo lugar da Conferência Oeste, enquanto os Wizards, sem Spencer Dinwiddie continuam em queda e já estão na décima posição da Conferência Este.

Os Houston Rockets continuam na sombra do que já fizeram em anos passados e saíram derrotados - mais uma vez - da receção aos New York Knicks (103-116). Os Knicks começaram melhor (30-39), mas com o decorrer do jogo os Rockets foram apresentando consistência e parecia que poderiam tirar qualquer coisa da partida (21-18 e 31-27), mas a qualidade de Immanuel Quickley (24 pontos) e Evan Fournier (23 pontos) fizeram a diferença no último período (21-32) e a equipa de Nova Iorque somou mais um triunfo.

Assim os Knicks seguem na 12.ª posição da Conferência Este, enquanto os Rockets estão em 13.º do Oeste.

No outro jogo do dia os Indiana Pacers, sustentados pelos 31 pontos de Caris Levert, venceram os frágeis Detroit Pistons (122-113).

Pacers seguem na antepenúltima posição do Este, enquanto os Pistons seguem no último lugar da Conferência.