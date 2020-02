Dyego Sousa estreia-se nos convocados do Benfica

Hoje às 20:06 Facebook

O avançado luso-brasileiro Dyego Sousa estreia-se na lista de convocados de Bruno Lage para o confronto do Benfica com o F. C. Porto, agendado para este sábado, pelas 20.30 horas, enquanto o médio Gabriel está fora das escolhas devido a um problema de visão.

A grande novidade nos 19 convocados é a estreia do avançado Dyego Sousa, contratado no último dia do mercado de inverno aos chineses do Shenzhen FC. De regresso estão o alemão Weigl e o grego Samaris, que falharam o encontro com o Famalicão.

Já Gabriel, de acordo com o boletim clínico divulgado pelas águias, tem uma "patologia ocular", pelo está fora das opções do treinador benfiquista para a deslocação ao Estádio do Dragão.

O central Jardel é a outra baixa, após ter contraído uma rotura no ligamento lateral interno do joelho direito na partida com o Famalicão, para a Taça de Portugal.

Lista de 19 convocados:

Guarda-redes: Zlobin e Vlachodimos

Defesas: Tomás Tavares, André Almeida, Ferro, Rúben Dias e Grimaldo

Médios: Chiquinho, Pizzi, Cervi, Weigl, Taarabt, Florentino, Samaris e Rafa

Avançados: Carlos Vinícius, Dyego Sousa, Seferovic e Jota