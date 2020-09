Dyego Sousa excluído pelo Benfica da UEFA

JN/Agências Hoje às 14:20 Facebook

O avançado Dyego Sousa foi excluído pelo Benfica da lista de jogadores inscritos na UEFA e vai falhar o duelo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol com o PAOK Salónica, de Abel Ferreira.

O nome do internacional português de 30 anos, que está no clube da Luz por empréstimo dos chineses do Shenzhen, não aparece na lista de 33 jogadores inscritos na UEFA e que foi hoje divulgada pelo organismo.

Sousa é assim baixa certa para o duelo com o PAOK, na Grécia, em 15 de setembro, enquanto os reforços Helton Leite, Gilberto, Vertonghen, Waldschmidt, Everton, Darwin e Pedrinho entram todos nas contas do técnico Jorge Jesus.

O encontro em Salónica frente a Abel Ferreira será o primeiro oficial de Jesus desde que regressou ao comando técnico da equipa lisboeta.

Caso consiga ultrapassar o PAOK, o Benfica vai encontrar no 'play-off', a última ronda antes de chegar à fase de grupos da 'Champions', os russos do Krasnodar, numa eliminatória que já será a duas mãos.