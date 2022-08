É dia dos três grandes conhecerem os adversários na Champions

JN/Agências Hoje às 10:14 Facebook

F. C. Porto, Sporting e Benfica integram, esta quinta-feira, o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, com o F. C. Porto no pote 1 e Sporting e Benfica no 3, sem evitarem um cabeça de série.

Pelo segundo ano seguido, Portugal vai estar representado por três clubes na Champions, depois do apuramento direto de F. C. Porto e Sporting, com os dois primeiros lugares na Liga, e do Benfica, após superar Midtjylland e Dinamo Kiev.

No sorteio marcado para Istambul, na Turquia, cidade que vai acolher a final da competição, a 10 de junho de 2023, às 17 horas, o F. C. Porto surge entre os oito integrantes do primeiro pote, enquanto Sporting e Benfica aparecem no terceiro.

Desta forma, o F. C. Porto vai evitar Manchester City, AC Milan, Bayern Munique, Paris Saint-Germain, Ajax, Real Madrid e Eintracht Frankfurt, todos possíveis adversários de verde e brancos e encarnados.

Do segundo pote vão sair adversários para todos os emblemas lusos, entre Liverpool, Chelsea, FC Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid, Sevilha, Leipzig e Tottenham, assim como do quarto, que conta com os adversários teoricamente mais acessíveis, casos de Rangers, Dínamo Zagreb, Maccabi Haifa, Marselha, Copenhaga, Club Brugge, Celtic e Viktoria Plzen.

As seis jornadas da fase de grupos vão ser disputadas num período de oito semanas entre 6 de setembro e 2 de novembro, devido à realização do campeonato do mundo de 2022, no Catar, entre 20 de novembro e 18 de novembro.

Composição dos potes do sorteio da edição de 2022/23 da Liga dos Campeões de futebol:

- Pote 1:

Real Madrid (Esp)

Eintracht Frankfurt (Ale)

Manchester City (Ing)

AC Milan (Ita)

Bayern Munique (Ale)

Paris Saint-Germain (Fra)

FC PORTO (POR)

Ajax (Hol)

- Pote 2:

Liverpool (Ing)

Chelsea (Ing)

FC Barcelona (Esp)

Juventus (Ita)

Atlético de Madrid (Esp)

Sevilha (Esp)

Leipzig (Ale)

Tottenham (Ing)

- Pote 3:

Borussia Dortmund (Ale)

Salzburgo (Aus)

Shakhtar Donetsk (Ale)

Inter Milão (Ita)

Nápoles (Ita)

BENFICA (POR)

SPORTING (POR)

Bayer Leverkusen (Ale)

- Pote 4:

Rangers (Esc)

Dínamo Zagreb (Cro)

Maccabi Haifa (Isr)

Marselha (Fra)

Copenhaga (Din)

Club Brugge (Bel)

Celtic (Esc)

Viktoria Plzen (Che)