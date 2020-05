É "mais fácil" treinar no campo, diz Dejan Kerkez

JN/Agências Hoje às 16:22 Facebook

O defesa do Marítimo Dejan Kerkez afirmou, este sábado, ser "mais fácil" treinar no campo, depois do tempo "estranho" de trabalho em casa, na preparação para o regresso da Liga.

"Foi muito estranho treinar em casa, fazendo treinos online, mas acho que conseguimos fazer o melhor possível. Já começámos a treinar em campo e tudo é mais fácil. Vamos continuar a seguir medidas, preparar e lutar para colocar o Marítimo no lugar que merece", comentou o central sérvio, no programa "Dentro de Portas" da MarítimoTV.

O campeonato recomeça 4 de junho, depois de ter sido suspenso a 12 de março, devido à pandemia de covid-19, e o Marítimo procura melhorar a 15.ª posição que ocupa, com 24 pontos, faltando 10 jornadas por disputar.

"Sinto-me muito mal, porque vamos jogar com portas fechadas, mas, agora, o mais importante é que os adeptos se mantenham seguros. É uma situação muito difícil para todos e não foi fácil passar todo o tempo em casa, mas acho que o pior já passou", afirmou o jogador, de 24 anos, que contou que na Sérvia o impacto da pandemia tem sido "semelhante", ainda que com "medidas mais rigorosas", mas também a melhorar.

Kerkez chegou esta época à Madeira, proveniente do Spartak Subotica, da Sérvia, e até começou como titular, mas, ao fim de nove partidas, lesionou-se e viu René Santos assumir a sua posição no eixo da defesa, ao lado de Zainadine, tendo jogado apenas uma vez entre novembro e março, além de outros dois jogos pelos sub-23.

"Gosto muito de estar aqui. A Madeira é uma ilha maravilhosa, com uma natureza fantástica e muito boas pessoas. É muito bom para a família", destacou o atleta do Marítimo, que se prepara para ser pai.