É oficial: protestos da Mercedes são recusados e Verstappen é mesmo campeão

A Mercedes apresentou dois protestos contra a vitória de Max Verstappen mas não foram aceites pelos comissários do Grande Prémio de Abu Dhabi.

Agora sim, Verstappen pode fazer a festa à vontade. Depois do triunfo no GP de Abu Dhabi, a última prova da temporada, e que lhe deu o primeiro título de campeão da carreira, a Mercedes apresentou dois protestos à vitória do holandês, alegando a quebra dos artigos 48.8 e 48.12 do Regulamento Desportivo da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Tudo por causa de uma alegada ultrapassagem de Verstappen ao carro de Lewis Hamilton enquanto a corrida estava em situação de safety car, o que impede ultrapassagens, mas, também, a ordem contraditória da direção de corrida sobre o que fazer com os pilotos dobrados. Inicialmente, a mensagem era para não se alterarem as posições em pista para, depois, dar ordem aos pilotos dobrados para recuperarem a volta de atraso face ao líder e permitir, assim, que Lewis Hamilton e Max Verstappen se reagrupassem em pista a uma volta do final da prova.

No primeiro recurso, a equipa de Lewis Hamilton considerou que o Red Bull esteve ligeiramente à frente do Mercedes antes de passar a linha de meta para a última volta, o que não é permitido pelo artigo 48.8 do regulamento. No segundo protesto, a Mercedes apontou a um erro do diretor de corrida, que apenas mandou os cinco carros que estavam entre Hamilton e Verstappen ultrapassar o safety car, quando as regras dizem que deveriam ter passado todos.

Apesar das tentativas, e cinco horas depois, ficou a saber-se que os comissários do Grande Prémio de Abu Dhabi não aceitaram os protestos e, assim, Verstappen é mesmo o campeão de Fórmula 1, embora a Mercedes já tenha prometido recurso. O holandês levou a melhor sobre Lewis Hamilton e sagrou-se, este domingo, campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez na carreira. Verstappen demorou 1:30.17,345 horas para cumprir as 58 voltas deixando o britânico a 2,256 segundos. Carlos Sainz (Ferrari) fechou o pódio.