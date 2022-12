É "rei" no Japão e inspirou uma série: o jogador de 55 anos que vai jogar em Portugal

Kazuyoshi Miura é o jogador mais velho do Mundo e, aos 55 anos, está prestes a jogar no futebol português. Mudou-se para o Brasil aos 15 anos, sozinho, inspirou uma série de televisão e até jogou futsal. A história de alguém que não pretende parar, a menos que o corpo obrigue.

O futebol japonês teve em Kazuyoshi Miura, ou "King Miura", como é conhecido, o primeiro grande ícone do desporto. Atualmente, é conhecido por ser o jogador mais velho do Mundo, com 55 anos, mas nos seus tempos áureos era um avançado matador que encantava naquele país.

Nasceu em 1967 e aos 15 anos mudou-se sozinho para o Brasil em busca de realizar o sonho de ser futebolista profissional. Formou-se no Juventus-SP, clube de formação do São Paulo, até se estrear como profissional pelo Santos. Ficou no Brasil até 1990, tendo competido no Palmeiras, Matsubara, CRB, XV de Jaú e Coritiba.