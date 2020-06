"É uma honra pertencer a esta direção", diz Fernando Gomes

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:22 Facebook

Twitter

Partilhar

"Bibota", que será responsável pela formação do F. C. Porto, ficou "muito feliz" com os resultados e garante que vão continuar a servir o clube "com competência".

"Estou muito feliz porque, vencendo o nosso presidente, Pinto da Costa, vence o F. C. Porto. É uma honra pertencer a esta direção, é um sonho realizado, mas temos muito trabalho pela frente. E também por isso é que nos candidatámos, para continuar a servir o F. C. Porto com competência, rigor, dedicação e ambição cada vez maiores para continuarmos a engrandecer o nosso clube. É um clube com uma cultura única no Mundo", começou por dizer Fernando Gomes ao Porto Canal, elogiando o comportamento dos adeptos.

"A forma cívica e massiva com que aconteceram estas eleições também engrandece e dignifica o nosso clube. Os nossos adeptos estão de parabéns e estamos agradecidos. Mas temos uma tarefa difícil e precisamos de todos. Precisamos que o clube esteja ainda mais unido. Naturalmente que estas eleições confirmam que isso vai acontecer. Nós desde sempre tivemos que ser muito mais fortes do que os nossos adversários para vencermos. E agora vamos necessitar de ser ainda mais fortes. E por isso necessitamos de ser mais unidos do que fomos até agora para ultrapassar as adversidades que teremos pela frente", concluiu.

Pinto da Costa venceu este domingo as eleições do F. C. Porto para o quadriénio 2020-2024. O líder dos azuis e brancos vai cumprir o 15.º mandato à frente do clube.

A Lista A recolheu 68,65% dos votos, seguindo-se José Fernando Rio (26,44%), da Lista C, e Nuno Lobo (4,91%) da Lista B. Pinto da Costa, eleito pela primeira vez em 1982, vai assim, cumprir, o 15.º mandato à frente do F. C. Porto. As eleições deste fim de semana - inicialmente agendadas para abril mas adiadas para junho devido à covid-19 - foram as mais concorridas do século, com 8480 votantes, superando o registo de 2007, com 3820 votantes.

A tomada de posse está marcada para terça-feira, às 18 horas.