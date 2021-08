Eco Billas do Feirense recebe prémio da Liga Portugal

JN Hoje às 17:09 Facebook

A rubrica Eco Billas, promovida pela SAD do Feirense, voltou a ser premiada pela Liga Portugal, elevando para três os prémios ganhos pelo clube de Santa Maria da Feira na época 2020/21.

Os fogaceiros utilizaram a mascote para produzir uma ação ecológica, na qual pretenderam ajudar as pessoas a reduzir o impacto ambiental no dia-a-dia. Durante algumas semanas, o Billas deu dicas simples de como diminuir o consumo de energia e de água, de como evitar o desperdício alimentar, abordou as vantagens da reciclagem e explicou medidas para reduzir o dióxido de carbono emitido na produção de bens e serviços consumidos.

No início da temporada passada a SAD do Feirense já tinha ganho um prémio pela rubrica Billas On Tour (um guia turístico do concelho de Santa Maria da Feira) e, no mês de março, o trabalho de Responsabilidade Social (cerca de 30 iniciativas em seis áreas de intervenção diferente: ecologia, racismo, saúde, solidariedade, igualdade e paz e justiça) valeu uma das mais prestigiadas distinções da Liga Portugal.

O organismo que rege o futebol profissional em Portugal quis destacar o trabalho que as Sociedades Desportivas também realizam fora das quatro linhas e o Feirense esteve em destaque, ao somar mais prémios do que Benfica, Sporting e F. C. Porto. Apenas o Paços de Ferreira somou três distinções, mas uma delas numa ação conjunta com o Vizela.