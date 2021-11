Eddie Howe assume comando técnico do Newcastle

JN Hoje às 19:59 Facebook

O "novo rico" Newcastle anunciou, esta segunda-feira, a contratação do treinador Eddie Howe, até ao verão de 2024, como substituto de Steve Bruce, despedido no mês passado.

"É com grande satisfação que confirmamos Eddie Howe como novo treinador principal do clube. Bem-vindo ao Newcastle United, Eddie!", pode ler-se na publicação dos magpies nas redes sociais.

Em declarações ao novo clube, Eddie Howe revelou sentiu um orgulho enorme pelo novo desafio. "É uma grande honra ser nomeado treinador de um clube tão histórico e com tamanho estatuto como o Newcastle. É um dia de grande orgulho para mim e para a minha família. É uma oportunidade fantástica, mas também há muito trabalho pela frente e estou ansioso por começar no campo, com os jogadores. Agradeço esta oportunidade aos donos do clube e as incríveis boas-vindas por parte dos adeptos. Estou muito entusiasmado para iniciarmos esta viagem juntos", referiu.