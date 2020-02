Éder solidário com Marega diz que "atitudes valem mais do que mil palavras"

Hoje às 00:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional português Éder manifestou-se solidário com o futebolista maliano do F.C. Porto Marega, após os insultos racistas de que este foi alvo.

"Há atitudes que valem mais do que mil palavras. És enorme Marega", escreveu o ponta de lança luso, na sua rede social Instagram.

No domingo, Marega pediu para ser substituído ao minuto 71 do jogo da 21.ª jornada da I Liga, entre o FC Porto e o Vitória de Guimarães, depois de ter sido alvo de cânticos e gritos racistas por parte de adeptos da equipa minhota.

Vários jogadores do F.C. Porto e do Vitória de Guimarães tentaram demovê-lo, mas Marega mostrou-se irredutível na decisão de abandonar o jogo, numa altura em que os "dragões" venciam por 2-1, resultado com que terminou o encontro.