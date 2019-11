Ederson falha jogo contra o Liverpool

Hoje às 15:18, atualizado às 16:27 Facebook

Pep Guardiola acaba com as dúvidas e confirma que o guarda-redes Ederson Moraes vai falhar o jogo contra o Liverpool.

O técnico Pep Guardiola, sem rodeios, esclareceu as dúvidas e anunciou que o guardião titular do Manchester City, Ederson Moraes, é baixa para o grande jogo do fim de semana - Manchester City contra o Liverpool. Ederson saiu lesionado ao intervalo contra a Atalanta, no jogo a contar para a Liga dos Campeões, e originou um episódio caricato a partir daí. Claudio Bravo entrou para a baliza dos "citizens" e foi expulso pouco tempo depois, o que obrigou Guardiola a colocar um jogador de campo, Kyle Walker, à baliza.

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, estava convicto de que Ederson ia ser opção e comunicou à imprensa que tinha cem por cento de certeza que o guarda-redes iria jogar. O ex-guardião do Sport Lisboa e Benfica não terá recuperado a tempo e Guardiola confia no suplente Claudio Bravo para parar o perigoso ataque do Liverpool: "Ganhamos a Carabao Cup e a FA Cup graças a Claudio Bravo. É um guarda-redes excecional... Um guarda-redes internacional. Não tenho dúvidas. Vejo-o todos os dias no treino, não vamos perder por causa dele. Ele levou cartão vermelho porque perdemos a bola. Respeitem, é um guarda-redes incrível".

Apesar de ainda ser a 12.ª jornada, este jogo é crucial para ambos os candidatos ao título. As equipas estão separadas por 6 pontos, logo, se o Liverpool vencer, fica com mais 9 pontos e bem encaminhado para a conquista da Premier League. Uma vitória do Manchester City aproximaria a equipa do primeiro lugar, com o empate continuariam a 6 pontos de distância, o que não é de todo alarmante para Guardiola, visto que na época passada o Liverpool perdeu uma vantagem de 7 pontos. Mesmo com a derrota, o técnico do City relembra que ainda é muito cedo para se fazerem contas.