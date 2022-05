Edgar Pinho reeleito como presidente do Varzim

Os sócios do Varzim renovaram a confiança em Edgar Pinho, reelegendo o atual presidente do clube para um novo mandato de três anos, com o objetivo recolocar a equipa principal nos campeonatos profissionais.

Edgar Pinho, empresário de 67 anos, que nos últimos três anos liderou o Varzim, foi este sábado reconduzido para um novo mandato, depois de vencer o ato eleitoral em que teve a oposição de Pedro Costa, um engenheiro de 28 anos.

O líder do emblema poveiro, que encabeçava a lista A, amealhou 516 votos, correspondentes a 61 % dos 860 sócios que participaram no sufrágio, enquanto o candidato da lista B somou 320. Registaram-se ainda 17 votos em branco e sete nulos.

Após o anúncio da reeleição, Edgar Pinho considerou que a "vitória nesta eleição foi para o Varzim, porque o processo decorreu com serenidade e respeito", assumindo que a partir de hoje será "o presidente de todos os varzinistas"

"O mandato anterior foi marcado por muitas adversidades, mas agora num quadro de maior normalidade tudo será feito para cumprir o programa eleitoral, ouvindo as ideias da outra lista que se apresentou a votos", disse o dirigente.

Como objetivo para os próximos três anos, Edgar Pinho apontou "a subida aos campeonatos profissionais, a consolidação financeira e o reforço do património do clube", dizendo que este será o seu último mandato.