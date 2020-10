Edinho hospitalizado após lesão grave na Taça de Portugal

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:59, atualizado às 19:52 Facebook

O avançado do Cova da Piedade lesionou-se com gravidade, este domingo, no jogo da Taça de Portugal frente ao GRAP Pousos na recarga de um penálti.

O Cova da Piedade venceu (4-1) o GRAP Pousos na segunda eliminatória da prova rainha, mas o jogo ficou marcado pela grave lesão de Edinho. O avançado, que bisou no encontro, saiu do encontro de maca e foi hospitalizado.

Após falhar uma grande penalidade, o internacional português de 38 anos foi tentar a recarga e lesionou-se ao chocar com o guarda-redes.

"Momento muito infeliz de Edinho. Lesão gravíssima. Jogo parado. Lance em que Edinho ao marcar o penálti e o guarda redes defende na disputa da bola a perna ficou presa e a lesão aconteceu levando Edinho ao Hospital", pode ler-se.

Veja o momento: