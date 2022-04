Edson Farias em grande na reviravolta do Penafiel diante do Varzim

JN Hoje às 21:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O brasileiro brilhou na vitória do Penafiel frente ao Varzim, num jogo que terminou com 4-1 favorável aos durienses, sendo que todos os golos surgiram na etapa complementar.

Após uma primeira metade sem golos, os varzinistas, que seguem na luta pela permanência na Liga 2, adiantaram-se no marcador por Murilo, aos 63 minutos.

Ato contínuo, Filipe Rocha fez entrar Vasco Braga e Roberto e o Penafiel partiu em busca da reviravolta, que seria consumada com os "bis" de Edson Farias e do recém-entrado Roberto. Farias juntou, ainda, uma assistência, tornando-se na figura do encontro.

Ao cabo de 29 jogos, o Penafiel, que somou a segunda vitória seguida no campeonato, segue num tranquilo 7.º lugar, com 41 pontos. Quanto ao Varzim, é penúltimo classificado, com 26 pontos, lugar que vale a despromoção à Liga 3.