Edu Lamas confirma que vai deixar o Benfica no final da temporada

Apontado como reforço do F. C. Porto para 2023/2024, Edu Lamas, que recupera de lesão no tornozelo esquerdo, confirmou que vai deixar o Benfica no final da época e garante foco total para ajudar as águias a conquistar o campeonato e a Liga dos Campeões.

Edu Lamas vai deixar o Benfica no final da temporada. O cenário foi confirmado pelo hoquista espanhol, em declarações ao sítio das águias, onde garantiu estar totalmente focado em ajudar a equipa a conseguir os seus objetivos.

"Foi-me comunicado que não irão contar comigo para a próxima época. Estou focado na equipa e em conseguir os dois títulos que temos até ao fim da época, o campeonato e a Liga dos Campeões. Queremos ser felizes no final ao levantar esses títulos", disse o atleta.

O internacional espanhol, de 32 anos, falhou os últimos jogos devido a uma lesão no tornozelo esquerdo. "Estou a trabalhar muito com os fisioterapeutas, os fisiologistas e com o médico para voltar o mais cedo possível. Tenho muita vontade de ajudar a equipa e acabar da melhor forma possível estes quatro anos ao serviço do clube", revelou o hoquista.

No final do mês de fevereiro, Edu Lamas foi apontado como possível reforço do F. C. Porto na próxima temporada. Em Espanha, jogou pelo Barcelona e o Liceo da Corunha, de onde saiu, em 2019, rumo a Lisboa.

Em 2022/2023, ao serviço das águias, o defesa espanhol leva nove golos marcados em 20 jogos.