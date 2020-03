Eduardo: "Algumas pessoas chamam-me bicho pela forma como trabalho"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 01:16 Facebook

O guarda-redes dos minhotos partilhou o mau perder e escolheu o treinador mais exigente com quem trabalhou.

O guarda-redes Eduardo é um jogador experiente - aos 37 anos, já passou por, além do Braga, clubes como Benfica, Chelsea e Dinamo Zagreb e soma 36 internacionalizações - e o gosto pela competição continua. Ao ponto de continuar a ter muito mau perder.

"Algumas pessoas chamam-me bicho pela forma como trabalho, como me empenho e como muitas vezes me chateio. Não gosto de perder nas peladas e sou um bocado chato, confesso. A verdade é que eles também me picam para ficar chateado, mas pronto, depois tudo passa", disse em entrevista ao site do Braga.

Quando desafiado a escolher o treinador mais exigente com quem trabalhou, não teve dúvidas: Jorge Jesus, atualmente a orientar o Flamengo,

"O Jorge Jesus era o mais exigente. Ele é muito explosivo, detesta ver os jogadores errar e reage no momento. Não me posso queixar porque também sou um bocado assim", recordando ainda um episódio de quando trocou o Vitória de Guimarães pelo Braga.

"Foi complicado. Eu vinha do Vitória e, no primeiro dia que fui treinar, o Vítor Santos (Coordenador da Formação do Braga) perguntou-me qual era o meu clube anterior e disse: 'Ui, nós ficamos com os dispensados dos outros?' Fiquei apreensivo, mas felizmente consegui fazer uma carreira aqui", contou.

Eduardo, que regressou esta época aos minhotos, depois de uma passagem pelo Vitesse - cedido pelo Chelsea - soma nove jogos pelos arsenalistas.