Eduardo Ferreira reforça defesa do Casa Pia

O futebolista Eduardo Ferreira vai representar o Casa Pia na temporada 2022/2023, naquela que será a primeira experiência na Europa, após ter atuado no Caracas FC, da Venezuela.

Formado no Secasports, clube daquele país da América do sul, o lateral-direito venezuelano, de 21 anos, estava a competir no Caracas FC desde 2017.

Eduardo Ferreira é o sexto reforço do treinador Filipe Martins para a temporada na elite do futebol português, depois de ter garantido as contratações dos defesas Fernando Varela (ex-PAOK, Grécia), João Nunes (ex-Puskás Akadémia, Hungria) e Léo Bolgado (ex-Leixões) e dos médios Yan Eteki (ex-Granada, Espanha) e Diogo Pinto (ex-Estrela da Amadora).

O Casa Pia tem a estreia oficial na edição 2022/23 da I Liga portuguesa de futebol com uma visita ao Santa Clara, nos Açores, em 7 de agosto.