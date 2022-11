Eduardo Quaresma chamado para o lugar do lesionado David da Costa

JN/Agências Hoje às 12:09 Facebook

Eduardo Quaresma, emprestado pelo Sporting aos alemães do Hoffenheim, foi chamado à seleção de sub-21, para os jogos particulares com a República Checa e Japão.

O central, de 20 anos, entra na convocatória dos 23 jogadores escolhidos pelo selecionador Rui Jorge, face à saída de David da Costa, médio ofensivo dos franceses do Lens, que se encontra lesionado.

"O defesa central, que já treina em Lagos na tarde desta segunda-feira, foi convocado para o lugar de David da Costa (Lens), dispensado dos trabalhos por lesão", especifica a Federação Portuguesa de Futebol, no seu sítio oficial na internet.

As partidas com República Checa e Japão, de preparação para o Europeu de sub-21 em 2023, estão agendadas para 18 e 22 de novembro, respetivamente, ambas jogadas no Estádio Municipal de Portimão, a partir das 19.15 horas.

Portugal está integrado no Grupo A da fase final do Europeu, tendo como opositores a anfitriã Geórgia (21 de junho), os Países Baixos (24) e a Bélgica (27). Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos passam aos quartos de final.