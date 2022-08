Eduardo Quaresma confirmado na Bundesliga

O defesa central do Sporting Eduardo Quaresma vai jogar na Bundesliga, ao serviço do Hoffenheim, por empréstimo até ao final da temporada. Alemães ficam com opção de compra no final de 2022/23

Após um período de afirmação, com a chegada de Ruben Amorim aos leões, Eduardo Quaresma parecia um dos valores certos no novo Sporting, mas foi perdendo espaço, contrastando com o crescimento de Gonçalo Inácio.

Como não seria primeira opção, foi cedido ao Tondela, aventura que terminou com a descida de divisão, antes de regressar a Alvalade, esta temporada para realizar pré-época. Contudo, acabou por não ter espaço e estava a treinar com a equipa secundária enquanto aguardava por colocação, que chegou quando o Hoffenheim avançou com uma proposta de empréstimo.

No final da temporada o emblema germânico pode adquirir o passe do central, de 20 anos, embora se desconheça o valor da cláusula.

Este será a primeira aventura de Eduardo Quaresma no estrangeiro, após ter passado por todos os escalões no Sporting, além de ter realizado uma época no Tondela, onde disputou 30 partidas, além de ter feito dois golos.



Em jeito de brincadeira o Hoffenheim apresentou Eduardo Quaresma através de uma vídeo montagem onde aparece Cristiano Ronaldo.