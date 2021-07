Eduardo Quaresma em vias de ser emprestado ao Tondela

JN/Agências Hoje às 19:07 Facebook

Eduardo Quaresma está muito perto de ser oficializado como reforço do Tondela, por empréstimo de uma temporada.

Com apenas 19 anos, o jovem defesa central não tem tido vida fácil para ser opção principal nas escolhas de Ruben Amorim e, por isso, deverá chegar a Tondela para ganhar minutos no principal escalão do futebol português.

O interesse dos beirões em assegurar os serviços de Quaresma não é de agora mas, cada vez mais, parece que se vai concretizar. Numa conferência de imprensa dada esta sexta-feira, o treinador da equipa da Beira Alta, Pako Ayestáran, garantiu que teria à sua disposição vários reforços na próxima segunda-feira, entre os quais um defesa central.

Com contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão na casa dos 45 milhões de euros Eduardo Quaresma não foi muito utilizado em 2020/21, tendo apenas contabilizado 177 minutos em três jogos pela equipa principal e seis partidas pelo conjunto B dos leões, que figurou no Campeonato de Portugal.

Este ano o número de concorrentes para as três posições no eixo da defesa mantém-se igual, mas como o jogador de 21 anos parece ser o último da hierarquia, atrás de nomes como Sebástian Coates, Feddal, Luís Neto, Gonçalo Inácio e até de Matheus Reis, o caminho mais viável parece ser mesmo o do empréstimo para ganhar experiência.