Eduardo Teixeira assina pelo Náutico

JN Hoje às 15:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O Braga anunciou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com o Náutico para a cedência por empréstimo do jogador Eduardo Teixeira.

Segundo o site oficial do Braga, Eduardo Teixeira vai representar o Náutico, do Brasil, até 30 de junho de 2022, estando definida no contrato uma cláusula de opção de compra.

Ao que o JN apurou, o opção de compra está fixada nos 300 mil euros por 60% do passe.



"O que me fez aceitar este desafio foi a tradição e a grandeza do clube. Conheço bem por ser de perto. Sei da tradição. Os objetivos do Náutico são ambiciosos e definidos. São esses pontos que me fizeram aceitar o desafio", comentou Eduardo Teixeira na chegada ao novo clube.