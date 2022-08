Edwards e Neto são novidades no onze do Sporting para o jogo com o Rio Ave

O Sporting defronta, este sábado, em Alvalade, o Rio Ave em jogo a contar para a segunda jornada da Liga. Ugarte, Luís Neto e Marcus Edwards entram para os lugares de Nuno Santos, Morita e Paulinho. Na equipa de Vila do Conde, Fábio Ronaldo e Renato Pantallon rendem Miguel Nóbrega e André Pereira.

Para este encontro, Ruben Amorim não pode contar com os lesionados Paulinho e Daniel Bragança. Do lado da equipa de Vila do Conde, Luís Freire pode contar com o plantel na máxima força.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Neto; Pedro Porro, Ugarte, Matheus Nunes e Matheus Reis; Trincão, Edwards e Pedro Gonçalves

Suplentes: Israel, St. Juste, Morita, Nuno Santos, Rochinha, Fatawu, Esgaio, Nazinho e Rodrigo Ribeiro

Onze do Rio Ave: Jhonatan; Pantalon, Aderlan Santos e Pedro Amaral; Costinha, Joca, Vítor Gomes, Guga e Paulo Vitor; Fábio Ronaldo e Aziz

Suplentes: Magrão, Miguel Nóbrega, Ruiz, Amine, João Ferreira, Ukra, João Graça, Zé Manuel e André Pereira

O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas. A arbitragem estará a cargo de Manuel Mota (Braga) e o VAR será André Narciso (Setúbal).