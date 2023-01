Efapel Cycling alinha com campeão paraolímpico

JN Hoje às 17:20 Facebook

A equipa profissional de ciclismo Efapel Cycling apresentou, este sábado, a estrutura para a época de 2023. Destaque para a inclusão na equipa principal de André Soares, campeão paraolímpico.

"Fizemos uma aposta num ciclista que corria no Paraciclismo, o André Soares que em 2022 foi medalha de ouro nos Jogos ParaOlimpicos Surdos. Entrou no projeto Efapel Cycling em novembro para o escalão de Paraciclismo mas após 2 meses a trabalhar com ele verificamos que tem um grande potencial. Logicamente que temos um caminho ainda longo a percorrer mas é uma aposta nossa dar-lhe esta oportunidade", afirma José Azevedo, presidente do C.C.KYKLOS SPORT, diretor geral Efapel Cycling e Diretor Desportivo da equipa.

Azevedo reforça que a equipa vai estar a lutar pela vitória em todas as provas, tendo por objetivo máximo a Volta a Portugal.

Cilclistas da equipa profissional Efapel Cycling

JOAQUIM SILVA

TIAGO ANTUNES

HENRIQUE CASIMIRO

RAFAEL SILVA

EMANUEL DUARTE

PEDRO PINTO

FRANCISCO GUERREIRO

ALEKSANDR GRIGOREV

GASPAR GONÇALVES

ANDRE SOARES

Diretor Desportivos: Jose Azevedo Hélder Miranda

ACADEMIA EFAPEL CICLISMO

JUNIORES

CADETES

EQUIPA FEMININA

PARACICLISMO

Coordenador:

Tiago Machado

Treinadores:

Pedro Alves

Pedro Teixeira