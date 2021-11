Eficácia e brilho de Galeno dão para vencer e poupar

João Faria Hoje às 22:05 Facebook

Bis do brasileiro e golo de González nos descontos permitem aos guerreiros subir ao quarto lugar. Em semana de Liga Europa e ida à Luz, Carlos Carvalhal ainda pôde gerir as opções

Dois bons golos de Galeno e outro de Mario González, obtido já na compensação, deram expressão ao domínio do Braga frente ao Portimonense, que valeu aos arsenalistas a vitória e a subida ao quarto lugar da Liga, a par do Estoril.

Num duelo entre os então quinto e o sexto classificados, o Braga foi claramente superior e bateu um adversário que ainda não tinha perdido fora e que amealhara dez dos 14 pontos que possui como visitante.

Galeno, com um bom remate rasteiro ao quinto minuto, desfez o nulo e voltou a brilhar pouco depois do recomeço, num tiro ao ângulo superior da baliza de Samuel, assinando um golaço.

O ala brasileiro, que nesta época só marcara na Liga Europa, foi muito eficaz, com dois golos em dois remates, tendo ainda participado no tento de Mario González, ao assistir o avançado espanhol, que também marcou pela primeira vez na Liga, após a estreia na Taça, com o Moitense.

Com Matheus a assinar duas boas defesas, uma em cada parte, o Braga voltou a não sofrer golos, o que aconteceu pela quinta vez consecutiva, dado relevante para a construção deste êxito, face a um adversário longe de outras exibições.

Se Iuri Medeiros e Vitinha não estiveram inspirados a finalizar e se o próprio Mario González, mesmo faturando, podia ter ido além, a forma como decorreu a partida deu para Carlos Carvalhal gerir as opções, a pensar na receção de depois de amanhã ao Ludogorets, para a Liga Europa e na visita de domingo à Luz, para a Liga. Na reta final do jogo com os algarvios, o técnico poupou algumas unidades, sem colocar em risco o triunfo.

