Eficácia leonina bate de frente na muralha italiana

Equipa de Amorim despede-se da Liga Europa nos quartos de final, mas deixa uma boa imagem e bem se pode queixar das oportunidades falhadas.

Os leões despediram-se da Liga Europa de cabeça erguida num jogo em que mostraram os mesmos predicados da primeira mão: foram superiores ao adversário, dominaram em vários planos, mas não conseguiram consumar o ascendente com golos e, por isso, acabaram por ser eliminados nos quartos-de-final. O Sporting correu e batalhou imenso, deixou tudo em campo, teve uma alma enorme, mas foi incapaz de ter eficácia diante de uma equipa da Juventus que raramente quis ter a bola, mas mostrou-se tranquila com a vantagem conquistada na primeira mão. Defendeu bem e no único remate que fez à baliza de Adán marcou.

O encontro começou da pior maneira para o Sporting, que sofreu o primeiro golo aos nove minutos, na sequência de um canto em que Coates cabeceou, mas não conseguiu afastar o perigo, e Rabiot, no ressalto, marcou. Os leões quiseram responder e, depois de uma arrancada fulgurante pelo flanco direito, Edwards, que fez um belo jogo, colocou a bola na área, para um remate à barra de Trincão. Quando Ugarte, outro dos melhores em campo, se preparava para aproveitar a recarga, foi carregado em falta, por Rabiot, e o árbitro assinalou penálti. O inglês assumiu a responsabilidade e restabeleceu a igualdade. A equipa chegou várias vezes à área da Juventus, mas a muralha italiana foi afastando o perigo.