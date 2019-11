Eficácia ucraniana derrota F. C. Porto perdulário na Champions

Hoje às 20:11 Facebook

Os ucranianos do Motor Zaporozhye venceram, esta quarta-feira, um F. C. Porto em "desacerto" por 33-29, conseguindo o primeiro triunfo, à 10.ª jornada, na fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol.

A eficácia dos ucranianos, que acertaram 33 dos 46 remates, levou a melhor sobre uma equipa 'azul e branca' perdulária, a marcar apenas 59% das tentativas, a juntar-se às falhas defensivas, nomeadamente a oito livres de sete metros concedidos e seis suspensões de dois minutos.

No primeiro tempo, e orquestrados por Igor Soroka, que acabou como melhor marcador, com 10 tentos, a equipa da casa mostrou-se dominante perante cerca de 1.800 adeptos, com os 'dragões' com dificuldades em arrancar.

A diferença rondou sempre os três golos, com que acabaria por terminar o primeiro tempo (19-16), numa partida em que o Motor procurava a primeira vitória europeia ao fim de 12 jogos sem ganhar, nove já nesta fase de grupos, e levar de vencida os portistas, após um empate a 35 bolas no Porto.

O FC Porto entrou para a segunda parte mais eficaz, empatando ao fim de três minutos, mas, depois do 20-20, os ucranianos voltaram a recuperar, chegando aos 23-20, momento a partir do qual as sucessivas suspensões, a expulsão de Daymaro Salina e a desconcentração jogaram contra os portugueses.

Até final, em mesmo em períodos de inferioridade numérica, a equipa de Magnus Andersson não conseguiu superiorizar-se, num jogo em que Diogo Branquinho e André Gomes foram os mais certeiros, com seis golos cada um.

A quatro jogos do fim da fase de grupos, o FC Porto é quarto, com 10 pontos, falhando a subida ao segundo lugar, do Vezsprém, que tem 12, e abrindo espaço à ultrapassagem do Vardar, que tem nove e só joga no domingo.

Os próximos jogos dos 'dragões' na prova são em fevereiro de 2020, na receção ao Vezsprém, a visita ao Kielce e novo jogo em casa, com o Vardar, encerrando em casa do Meshkov Brest, no dia 29.