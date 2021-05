Egan Bernal vence nona etapa e assume liderança da geral

JN/Agências Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O colombiano(INEOS) venceu, este domingo, a nona etapa da Volta a Itália, assumindo a liderança da geral individual após chegar isolado a Campo Felice.

Bernal, vencedor da Volta a França de 2019, cumpriu os 158 quilómetros entre Castel di Sangro e Campo Felice em 4:08.23 horas, à frente do italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), segundo, e do russo Aleksandr Vlasov (Astana), terceiro, ambos a sete segundos. João Almeida (Deceuninck-QuickStep) foi 10.º, a 12 segundos.

Na geral, o húngaro Attila Valter (Groupama-FDJ) caiu de líder para quinto, agora com Bernal no primeiro lugar, à frente do belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep), segundo a 15 segundos, e Vlasov, terceiro a 21.

Na segunda-feira, a 10.ª etapa, última antes do primeiro dia de descanso, liga L'Aquila a Foligno em 139 quilómetros, com uma chegada plana após um percurso acidentado nos primeiros dois terços da tirada.