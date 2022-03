Egipto de Carlos Queiroz está fora do Mundial 2022

JN/Agências Hoje às 20:58 Facebook

O Senegal qualificou-se, esta terça-feira, para o Mundial 2022, ao vencer o Egito no desempate por penáltis por 3-1, após 1-0 nos 120 minutos, em encontro da segunda mão da terceira fase africana de apuramento.

Como a 6 de fevereiro, na final da Taça das Nações Africanas (CAN), então vencendo por 4-2, os senegaleses impuseram-se à equipa do português Carlos Queiroz na 'lotaria', rumo à terceira presença na fase final, depois de 2002 (sétimos) e 2018.

Nos 120 minutos, a formação da casa venceu com um tento de Boulaye Dia, logo aos três minutos, anulando o desaire pelo mesmo resultado sofrido no Cairo.

A formação senegalesa é a segunda africana a garantir um lugar na fase final, depois do Gana, que se qualificou pelos golos fora, com um empate 1-1 na Nigéria, após um 0-0 caseiro.

Na fase final, já estão 22 seleções, as duas africanas, uma da CONCACAF (Canadá), quatro da América do Sul (Argentina, Brasil, Equador e Uruguai), 10 da Europa (Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Sérvia e Suíça) e cinco da Ásia (Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irão, Japão e o anfitrião Qatar).

O Mundial de 2022 realiza-se no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.