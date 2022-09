Egito admite candidatar-se à organização dos Jogos Olímpicos de 2036

JN/Agências Hoje às 19:03 Facebook

O Egito está a considerar a possibilidade de se candidatar à organização dos Jogos Olímpicos de 2036 e tornar-se no primeiro país africano a acolher o evento, revelou o ministro do Desporto egípcio.

"O presidente Abdel Fattah al-Sisi deu o seu acordo para que o Egito se ofereça como sede dos Jogos Olímpicos de 2036", frisou Achraf Sobhi, ante o presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.

Por sua vez, o dirigente alemão recordou que "o Egito tem infraestruturas desportivas sólidas", admitindo que "seria histórico se pudesse acolher" a competição.

Os responsáveis falavam em conferência de imprensa na Nova Cairo, capital administrativa do Egito construída a cerca de 40 quilómetros do Cairo, após um investimento de cerca de 58 mil milhões de euros.

Este megaprojeto ajuda a nação a afirmar a sua ambição de receber grandes eventos internacionais, sendo que há algumas semanas o executivo anunciou que está em consulta com a Grécia e a Arábia Saudita para uma proposta conjunta de albergar o Campeonato do Mundo de futebol em 2030, e concorrer com a candidatura conjunta de Portugal e Espanha.

Em 2021, o Cairo recebeu o Mundial de andebol.

Depois de Tóquio2020, os Jogos Olímpicos vão ocorrer em Paris2024, Los Angeles2028 e Brisbane2032.