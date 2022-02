Egito de Carlos Queiroz está na final da CAN

JN Hoje às 22:06 Facebook

O Egito, treinado pelo português Carlos Queiroz, garantiu esta quinta-feira a presença na final da Taça das Nações Africanas, ao vencer o país anfitrião, os Camarões, orientados por António Conceição, por 3-1 nas grandes penalidades depois do nulo no final do prolongamento.

Numa partida com poucas situações de perigo para os dois lados, 120 minutos de jogo não foram suficientes para desfazer o nulo e foi preciso recorrer aos castigos máximos.

O ex-portista Vicente Aboubakar converteu o primeiro penálti, mas Harold Moukoudi, James Lea Siliki viram o guarda-redes egipcío Gabaski defender e Clinton N'Jie atirou ao lado, enquanto Zizo, Mohamed Abdelmonem e Mohanad Lasheen, pela equipa comandada por Carlos Queiroz, não desperdiçaram a oportunidade de carimbarem a presença na final.

O título da CAN será decidido entre Egito e Senegal, que na quarta-feira derrotou o Burkina Faso (3-1). A final está marcada para domingo, pelas 19 horas.