Egito de Queiroz segue em frente no CAN, Guiné-Bissau eliminada

Comandados do treinador português bateram o Sudão (1-0), enquanto a Guiné-Bissau perder diante da Nigéria, de Zaidu, que não saiu do banco, por 0-2.

O Egito venceu com o golo solitário de Abdelmonem e os nigerianos superiorizaram-se com golos de Umar Sadiq e William Troost-Ekong.

Os nigerianos, de resto, venceram o grupo D da Taça das Nações Africanas, com nove pontos, seguidos precisamente pelo Egito, com seis. O Sudão ficou no terceiro posto, sendo também eliminado e a Guiné-Bissau ficou no último lugar, ambos com um ponto.