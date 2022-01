Egito de Queiroz segue para as "meias" e garante presença lusa na final

JN/Agências Hoje às 20:17 Facebook

O Egito, de Carlos Queiroz, apurou-se, este domingo, para as meias-finais da Taça das Nações Africanas (CAN2021), depois de vencer Marrocos, por 2-1, após prolongamento, resultado que garante a presença de um técnico português na final.

Nas "meias", a seleção comandada por Queiroz vai medir forças com os Camarões, de António Conceição, situação que assegura uma presença lusa no jogo decisivo da prova, agendado para 06 de fevereiro.

Egito, com sete, último em 2010, e Camarões, com cinco, último em 2017, precisamente frente aos "faraós", são mesmo as duas seleções africanas com mais títulos conquistados na CAN.

Depois de no sábado António Conceição ter batido a Gâmbia (2-0) com alguma facilidade, hoje, a tarefa de Queiroz foi bem mais complicada e o Egito chegou mesmo a estar em desvantagem, quando Boufal marcou para Marrocos, aos sete minutos, na marcação de uma grande penalidade, resultado que se manteve até ao intervalo.

Na segunda parte do encontro, que decorreu em Yaoundé, na capital camaronesa, Salah, a 'estrela' dos faraós, refez a igualdade, aos 53 minutos, e relançou o Egito, numa partida que foi ficando bastante agressiva, com várias entradas duras entre os jogadores das duas equipas.

No prolongamento, Salah ficou em branco, mas foi novamente decisivo, ao fazer a assistência para o golo de Trezeguet, aos 100 minutos, no lance que resolveu a eliminatória para a equipa de Queiroz e que deixou o Egito pela 16.ª vez nas meias-finais de uma CAN.

O duelo entre Camarões e Egito está agendado para 03 de fevereiro e será à partida disputado no Estádio Olembé, em Yaoundé, recinto que foi temporariamente interditado, depois de oito pessoas terem morrido devido a uma debandada de adeptos.

Os quartos de final ficam ainda este domingo fechados, com o encontro entre Senegal e Guiné Equatorial, também em Yaoundé.