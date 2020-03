EHF suspende competições europeias até 12 de abril

Hoje às 13:46 Facebook

O F. C. Porto e o Benfica viram esta sexta-feira os jogos de andebol nas competições europeias serem adiados, após decisão da Federação Europeia de andebol (EHF) em suspender as competições até 12 de abril, devido ao Covid-19.

O F. C. Porto deveria defrontar os dinamarqueses do Aalborg nos oitavos de final da Liga dos Campeões, a 21 e 29 de março, e o Benfica teria jogos do Grupo A da fase de grupos da Taça EHF.

As águias iriam defrontar os dinamarqueses do Silkeborg a 21 de março e os alemães do Melsungen a 28.

A decisão da EHF de cancelar as competições abrange também a Taça Challenge, as competições femininas de clubes e a qualificação para o Europeu feminino.

"Esta decisão é tomada à luz dos recentes desenvolvimentos na propagação do Covid-19 na Europa, de forma a proteger a saúde e segurança dos jogadores, treinadores, árbitros e adeptos", refere a Federação.