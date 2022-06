JN/Agências Ontem às 23:20 Facebook

O Eibar, com o português Frederico Venâncio a titular, foi vencer esta quinta-feira ao terreno do Girona, por 1-0, na primeira mão do play-off de subida à Liga espanhola.

Um grande golo de Ager Aketxe, aos 28 minutos, deu a vitória ao Eibar, que jogou toda a segunda parte com menos um jogador, após a expulsão (duplo amarelo) de Álvaro Teiero (45+2 e 45+3).

A formação catalã, a jogar em casa, até dispôs de várias ocasiões para empatar, mas os bascos seguraram a vantagem até ao final da partida.